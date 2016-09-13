Создание кампании adwords для ИМ спортивного питания

Необходимо создать и грамотно настроить рекламную кампанию в Google Adwords. Нужен человек разбирающий. Также нужен от вас постоянный доступ (skype). Рекламная компания в Яндексе Директе уже имеется. Цену не загибайте. Рассмотрим кандидата для настройки для других сайтов
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Нужно настроить адвордс для интернет магазине спортивного питания. Около 50 товаров будет рекламироватся. Требуется адекватная настройка кампании. Это очень важно. Были уже "специалисты" которые тяп-ляпали, поэтому я буду проверять насколько качественно все выполнено.
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