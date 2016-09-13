Создание кампании adwords для ИМ спортивного питания

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Нужно настроить адвордс для интернет магазине спортивного питания. Около 50 товаров будет рекламироватся. Требуется адекватная настройка кампании. Это очень важно. Были уже "специалисты" которые тяп-ляпали, поэтому я буду проверять насколько качественно все выполнено.

7 лет назад
Sported
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв