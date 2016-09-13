Объявления на яндекс директ

$200
Контекстная рекламаЗакрыт20 заявок301 просмотр
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Нужно сделать несколько сотен объявлений в ЯД по стандартным шаблонам (инструкции выдаются). Платим по 40 рублей / шт. За час в среднем делают от 4 до 6 штук. Обязательно опыт работы с созданием объявлений в ЯД, работы в wordstat, с минус словами.

Прошу обращаться в скайп

7 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
maksimz97
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$200
2 дня
МОШЕННИК! Открыла доступ к кампаниям, дала задание. На следующий день от отказался от работы, а мы заметили, что он создал свои объявления с ценой клика по 300 рублей и за этот день ушло больше 5000 рублей (техподдержка яндекса подтвердила, что кампания была создана под его аккаунтом)! Не связывайтесь с ним!