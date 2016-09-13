Объявления на яндекс директ

МОШЕННИК! Открыла доступ к кампаниям, дала задание. На следующий день от отказался от работы, а мы заметили, что он создал свои объявления с ценой клика по 300 рублей и за этот день ушло больше 5000 рублей (техподдержка яндекса подтвердила, что кампания была создана под его аккаунтом)! Не связывайтесь с ним!