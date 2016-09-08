Настроить таргетинг VK

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Необходимо настроить таргетинг вконтакте для группы уроков по вокалу, фортепиано, сольфеджио в Санкт-Петербурге.

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7 лет назад
Daria_malakhova
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Marketing_Mind
Иван 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$46
2 дня