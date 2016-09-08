Настроить таргетинг VK

Крупному предприятию в сфере авто бизнеса требуется специалист по лидогенерации, ведение контекстной рекламы на сайте avito по определенным регионам+рекламы в общем через сеть... Беспокоить прошу только адекватных специалистов с опытом и результатами работы
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Необходимо настроить таргетинг вконтакте для группы уроков по вокалу, фортепиано, сольфеджио в Санкт-Петербурге.
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