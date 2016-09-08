Требуется составить Яндекс директ кампанию для небольшого магазина

Контекстная рекламаЗакрыт15 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется составить Яндекс директ компанию для небольшого интернет-магазина. Требуется человек с опытом успешного составления компании с положительными результатами. Планирую разместить объявления на Яндекс директ и Авито. Нужно составить СЯ по минимальной цене за клик и положительным результатом от человека, который будет у меня приобретать товар.

Предложения и вопросы жду в комментариях

 

7 лет назад
tsergey2008
Сергей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад