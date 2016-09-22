Выгрузка запросов из спайвордс

Срочно сегодня выгрузить данные семантического ядра конкурентовИнтересуют три конкурента и их семантика по сео и контексту, предполагаю что если у вас есть спайвордс в тарифе анлим то вам сделать это будет не сложно. срочность - сегодня - оплата только по безопасной сделке.