Настройка Я.Директ

Нужна очень очень качественная настройка рекламы для поиска в Google Adwords Выслушаю конкретные предложения со стоимостью, срокам Пишите, пожалуйста, что конкретно вы предлагаете сделать Запросы нужны максимально целевые, очень, очень много! Ведение не требуется. Если есть предложения сделать рекламу кроме ...