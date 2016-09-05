Настройка Я.Директ

Контекстная рекламаЗакрыт18 заявок186 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо настроить Я.Директ:

1. Сбор ключевиков

2. Написание рекламных объявлений

3. Стратегии

4. Кросс-минусация

Рекламная кампания уже существует, тратится 2000 рублей в неделю, но хочется больше клиентов.

7 лет назад
Pilot-t
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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