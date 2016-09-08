Грамотная настройка РСЯ

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Нужна грамотная настройка РСЯ для сайта по теме услуг Татуажа в Москве. Сайт сделан хорошо, есть адаптивность и т.д.

Нужно сделать РСЯ максимально грамотно, чтоб количество заявок или звонков выросло в разы.

У вас должен быть хороший опыт, пройдены курсы от БМ или тому подобное.

7 лет назад
freelll
Сергей 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад