Нужна грамотная настройка РСЯ для сайта по теме услуг Татуажа в Москве. Сайт сделан хорошо, есть адаптивность и т.д.

Нужно сделать РСЯ максимально грамотно, чтоб количество заявок или звонков выросло в разы.

У вас должен быть хороший опыт, пройдены курсы от БМ или тому подобное.