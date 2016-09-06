Настройка google adwords

Контекстная реклама гугл. Нужна стоимость из расчета 200 - 300 ключей
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Нужно настроить google adwords для секс шопа по всему семантическому ядру.
На поиске, сети партнерских сайтов, ретаргетинг.
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