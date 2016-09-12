Крупному предприятию в сфере авто бизнеса требуется специалист по лидогенерации, ведение контекстной рекламы на сайте avito по определенным регионам+рекламы в общем через сеть... Беспокоить прошу только адекватных специалистов с опытом и результатами работы
Запустить рекламу сайта на torg mail, nadavi, price.ru и Yandex Market
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо запустить рекламу интернет-магазина на прайс-агрегаторах torg mail, nadavi, price.ru и Yandex Market.
Yandex Market запустить через price labs
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