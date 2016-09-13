Настроить на лендинге цели Гугл Аналитикс и Яндекс Метрики

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Необходимо, чтобы в сервисы аналитики корректно отправлялись данные об успешных отправках данных форм (на данный момент данные искажаются - зачастую цель срабатывает при нажатии кнопки при незаполненных формах)

7 лет назад
Axo
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад