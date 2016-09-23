Рекламная кампания в Adwords

Контекстная рекламаЗавершен10 заявок221 просмотр
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Добрый день

В рекламную кампанию, созданную в Adwords хотелось бы внести следующие доработки:

+ список НЧ и СЧ -запросов (отдельные РК)

+ список запросов с ценой не более 20 руб/клик

+ повысить качество объявлений для показа на 1-й странице

Тема: Интернет-маркетинг. Регионы: Москва и МО.

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Спасибо и хорошего дня 

7 лет назад
tatyana_marketer
Россия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
31 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
Marketing_Mind
Иван 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$62
4 дня
Иван - грамотный специалист в области контекстной рекламы. С ним приятно общаться. Аккуратно относится к соблюдению сроков, что важно для меня. Рекомендую его.
Ясные, грамотно поставленные задачи, адекватные сроки выполнения, оплата без задержек. Только хорошие впечатления! Рекомендую к сотрудничеству=)