Рекламная кампания в Adwords

Крупному предприятию в сфере авто бизнеса требуется специалист по лидогенерации, ведение контекстной рекламы на сайте avito по определенным регионам+рекламы в общем через сеть... Беспокоить прошу только адекватных специалистов с опытом и результатами работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
В рекламную кампанию, созданную в Adwords хотелось бы внести следующие доработки:
+ список НЧ и СЧ -запросов (отдельные РК)
+ список запросов с ценой не более 20 руб/клик
+ повысить качество объявлений для показа на 1-й странице
Тема: Интернет-маркетинг. Регионы: Москва и МО.
Пожалуйста, укажите стоимость работ
Спасибо и хорошего дня
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