Создать рекламную кампанию в Google Adwords

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Необходимо создать и грамотно настроить рекламную кампанию в Google Adwords.

Нужен человек разбирающий.  Также нужен от вас постоянный доступ (skype).

Рекламная компания в Яндексе Директе уже имеется.

Цену не загибайте.

Рассмотрим кандидата для настройки для других сайтов 

7 лет назад
Dmitriy_K
Дмитрий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад