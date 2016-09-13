Создать рекламную кампанию в Google Adwords

Нужно сделать несколько сотен объявлений в ЯД по стандартным шаблонам (инструкции выдаются). Платим по 40 рублей / шт. За час в среднем делают от 4 до 6 штук. Обязательно опыт работы с созданием объявлений в ...
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Необходимо создать и грамотно настроить рекламную кампанию в Google Adwords.
Нужен человек разбирающий. Также нужен от вас постоянный доступ (skype).
Рекламная компания в Яндексе Директе уже имеется.
Цену не загибайте.
Рассмотрим кандидата для настройки для других сайтов
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