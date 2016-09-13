Настройка и ведение контекстной рекламы

Нужно сделать несколько сотен объявлений в ЯД по стандартным шаблонам (инструкции выдаются). Платим по 40 рублей / шт. За час в среднем делают от 4 до 6 штук. Обязательно опыт работы с созданием объявлений в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Салют!
Требуется опытный специалист для разработки и настройки рекламных кампаний Яндекс и Гугл.
- Поиск
- РСЯ И КМС
- Ремаркетинг
- и тд
А также ведения РК:
- Ежедневный мониторинг хода рекламных кампаний
- Отслеживание цены клика, количества кликов
- CTR
- Количество кликов (переходов на сайт)
- Глубина просмотра
- % отказов
- Время, проведенное на сайте
- и тд
Все это понимать и применять в зависимости от обстоятельств.
Пишите свою вилку цен и сроки, а так же обязательно примеры Ваших кампаний.
На шаблонные ответы типа "готов сделать, пишите" отвечать не буду.
В ответе должно быть:
1. Цена за разработку и настройку РК
2. Цена за ведение РК
3. Сроки.
4. Примеры работ.
Можно в ЛС.
Всем удачи, жду Ваших предложений.
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