Настройка и ведение контекстной рекламы

Салют!

Требуется опытный специалист для разработки и настройки рекламных кампаний Яндекс и Гугл.

- Поиск

- РСЯ И КМС

- Ремаркетинг

- и тд

А также ведения РК:

- Ежедневный мониторинг хода рекламных кампаний

- Отслеживание цены клика, количества кликов

- CTR

- Количество кликов (переходов на сайт)

- Глубина просмотра

- % отказов

- Время, проведенное на сайте

- и тд

Все это понимать и применять в зависимости от обстоятельств.

Пишите свою вилку цен и сроки, а так же обязательно примеры Ваших кампаний.

На шаблонные ответы типа "готов сделать, пишите" отвечать не буду.

В ответе должно быть:

1. Цена за разработку и настройку РК

2. Цена за ведение РК

3. Сроки.

4. Примеры работ.

Можно в ЛС.

Всем удачи, жду Ваших предложений.