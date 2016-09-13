Нужно создать рекламную кампанию РСЯ

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок175 просмотров
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 Здравствуйте друзья!

Есть подписная страница, нужно нагнать целевых людей на эту страницу, посредством РСЯ. Подробное ТЗ (ссылка на страницу со счетчиком посешений, рекламный текст, если нужен  и.т. д.) я вышлю в личной переписке.  Бюджет 2000 рублей, 1000 на рекламную компанию и 1000 человеку, который возьмется. Сразу скажу плачу за результат, рекламную компанию готов оплатить сразу. 

7 лет назад
smast07
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад