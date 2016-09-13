Нужно создать рекламную кампанию РСЯ

Здравствуйте друзья!

Есть подписная страница, нужно нагнать целевых людей на эту страницу, посредством РСЯ. Подробное ТЗ (ссылка на страницу со счетчиком посешений, рекламный текст, если нужен и.т. д.) я вышлю в личной переписке. Бюджет 2000 рублей, 1000 на рекламную компанию и 1000 человеку, который возьмется. Сразу скажу плачу за результат, рекламную компанию готов оплатить сразу.