Подготовить рекламную кампания для Direct

Необходимо создать и грамотно настроить рекламную кампанию в Google Adwords. Нужен человек разбирающий. Также нужен от вас постоянный доступ (skype). Рекламная компания в Яндексе Директе уже имеется. Цену не загибайте. Рассмотрим кандидата для настройки для других сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо собрать семантическое ядро для контекстной рекламы сайту по продаже адресных табличек.
Т.е. интересуют фразы типа: адресные таблички, таблички для дома, домовые знаки, табличка номера домов и т.д.
Необходимо грамотно собрать семантическое ядро, отобрать нужные запросы и список минус-слов. Регион Россия.
Подготовить файл XLS для загрузки в DirectCommander: ID объявления, Фразы, Минус-слова, Заголовок, Текст объявления, Ставка, Ссылка. Заполнить нужно все столбцы, кроме ставки и ссылки.
Заполнить и подготовить тексты объявления так, чтобы по возможности ключевая фраза входила в заголовок и текст объявления, Текст объявления и заголовок должен быть максимально использован до 33 и 75 символов используя УТП и другие способы привлечения внимания покупателей, где это уместно для увеличения CTR, но использовать только адекватные.
Также прислать исходник, если сбор фраз был осуществлен в программе KeyCollector
Жду ваших предложения с ценой и сроками выполнения.
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