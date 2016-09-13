Подготовить рекламную кампания для Direct

Надо собрать семантическое ядро для контекстной рекламы сайту по продаже адресных табличек.

Т.е. интересуют фразы типа: адресные таблички, таблички для дома, домовые знаки, табличка номера домов и т.д.

Необходимо грамотно собрать семантическое ядро, отобрать нужные запросы и список минус-слов. Регион Россия.

Подготовить файл XLS для загрузки в DirectCommander: ID объявления, Фразы, Минус-слова, Заголовок, Текст объявления, Ставка, Ссылка. Заполнить нужно все столбцы, кроме ставки и ссылки.

Заполнить и подготовить тексты объявления так, чтобы по возможности ключевая фраза входила в заголовок и текст объявления, Текст объявления и заголовок должен быть максимально использован до 33 и 75 символов используя УТП и другие способы привлечения внимания покупателей, где это уместно для увеличения CTR, но использовать только адекватные.

Также прислать исходник, если сбор фраз был осуществлен в программе KeyCollector

Жду ваших предложения с ценой и сроками выполнения.