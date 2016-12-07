Настройки компаний Директа

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Настройка существующих компаний Директа для сайта http://www.odejda-sad.ru/

Работа требует знаний основ Директа. 

Нужно настроить около 10 кампаний ( по готовым данным ):

Прописать быстрые ссылки, изображения вставить, часы работы компании. 

Работа простая, скорее механическая. 

Предлагайте цену.

7 лет назад
BelkaAnastasiya
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Shulga-Egor
Егор 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Все хорошо. Быстро сделал корректировки. Ответственно подошел к работе. Спасибо!
Настройка существующих компаний Директа. Подтверждаю все, что сказано в отзывах до меня. Рекомендую.