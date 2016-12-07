Shulga-Egor

Настраиваю контекстную рекламу

Помогу доверстать нужные элементы, внестиисправления в верстке, адаптировать кроссбраузерно на разные экраны (http://shulga-art.ru/index_g.php, http://www.shulga-art.ru/SHULGA-ART/index.php),поставить слайдер, карусель и внести анимационные эффекты для различных элементов

(использование JQuery/JavaScript/CSS-анимация).Выполню верстку на чистом html + CSS или спомощью фреймворка Bootstrap по вашему psd макету. Есть опыт копирования сайтов (http://www.shulga-art.ru/lp-diesel/index.html )Возможныправки/доработки сайтов на различных CMS Joomla 3. Все необходимые графические элементыпредоставляет заказчик (логотипы, фотки товаров, изображения для слайдера и т.

д. ). Срок зависит от сложности и объема работ1-5 дней. Адаптивная верстка 1 страницы – 500 р.(без JQuery-эффектов) 1-3 дня.Адаптивная верстка 1 страницы с JQuery-эффектами– 1000 2-3 дняДетали можно обговорить отдельно,всегда открыт к обсуждению. Инструмент для проверки адаптивности https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/.