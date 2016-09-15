Настройка рекламной кампании ЯндексДирект и Google Adwords

Нужно настроить адвордс для интернет магазине спортивного питания. Около 50 товаров будет рекламироватся. Требуется адекватная настройка кампании. Это очень важно. Были уже "специалисты" которые тяп-ляпали, поэтому я буду проверять насколько качественно все выполнено.