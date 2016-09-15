Настройка рекламной кампании ЯндексДирект и Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт20 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить рекламу для сайта palacerent.ru

На данный момент запущен Директ, но конверсия не устраивает: 1 заявка в неделю. Необходим результат 5 заявок/звонков в день.

7 лет назад
GlobalEvents
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать и настроить рекламную кампанию в Яндекс и Гугл

    Нужен грамотный специалист для разработки и настройки рекламных кампаний Яндекс и Гугл. Поиск, РСЯ И КМС, Ремаркетинг, быстрые ссылки, UTM и тд - комплекс. Есть список фраз (примерно 40) который нужно расширить. Регион Московская обл. Присылайте предложения по цене и срокам. [b]Предложения без ...

    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройки компаний Директа

    Настройка существующих компаний Директа для сайта http://www.odejda-sad.ru/ Работа требует знаний основ Директа.  Нужно настроить около 10 кампаний ( по готовым данным ): Прописать быстрые ссылки, изображения вставить, часы работы компании.  Работа простая, скорее механическая.  Предлагайте цену.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно создать рекламную кампанию РСЯ

    Здравствуйте друзья! Есть подписная страница, нужно нагнать целевых людей на эту страницу, посредством РСЯ. Подробное ТЗ (ссылка на страницу со счетчиком посешений, рекламный текст, если нужен  и.т. д.) я вышлю в личной переписке.  Бюджет 2000 рублей, ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подготовить рекламную кампания для Direct

    Надо собрать семантическое ядро для контекстной рекламы сайту по продаже адресных табличек.  Т.е. интересуют фразы типа: адресные таблички, таблички для дома, домовые знаки, табличка номера домов и т.д.  Необходимо грамотно собрать семантическое ядро, отобрать нужные запросы и ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание кампании adwords для ИМ спортивного питания

    Нужно настроить адвордс для интернет магазине спортивного питания. Около 50 товаров будет рекламироватся. Требуется адекватная настройка кампании. Это очень важно. Были уже "специалисты" которые тяп-ляпали, поэтому я буду проверять насколько качественно все выполнено.

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад