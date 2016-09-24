Сделать контекстную рекламу в Гугл.Адвордс и Яндекс.Директ автошколе

Контекстная рекламаЗакрыт30 заявок317 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, мне необходимо сделать контекстную рекламу для автошколы в Гугл.Адвордсе и Яндекс.Директе.

1.  Сейчас есть аккаунты - надо их донастроить

2. необходимо вести эту рекламу регулярно - мне необходимо максиальное кол-во кликов целевой аудитории

7 лет назад
denis076
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад