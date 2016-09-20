Перенести кампанию из директа в адвордс

Контекстная рекламаЗакрыт14 заявок185 просмотров
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7 групп обьявлений

Необходимо сделать перенос, с созданием обычных, мобильных, кмс обьявлений со всем доп. опциями.

Без ретаргентинга.

7 лет назад
osetr13
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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