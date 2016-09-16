Кампания в Директ: подготовить для загрузи и запуска

$30
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НУЖНО настроить компанию в Директ по направлению "натяжные потолки"

   1) с указанием в запросе городов:

                 - Щёлково,

                 - Фрязино,

                 - Королёв,

                 - Ногинск,

                 - Балашиха,

                 - Железнодорожный,

                 - Люберцы,

                 - Долгопрудный,

                 - Сергиев Посад,

                 - Электросталь,

                 - Лобня,

                 - Ивантеевка

по региону Москва и область

  2) без указания города в запросе, но по регионам:

                 - Щелковский район,

                 - Фрязино,

                 - Королёв,

                 - Ногинский район,

                 - Балашиха,

                 - Люберецкий район,

                 - Долгопрудный,

                 - Сергиево-Посадский район,

                 - Электросталь,

                 - Лобня,

                 - Ивантеевка

Предполагаемые этапы работы:

1) сбор слов, деление на блоки, написание к каждому блоку 2х объявлений, предоставление этих данных в xls файле,

2) проверка, согласование, утверждение,

3) подготовка и предоставление компании в xls для загрузки.

Готовы выслушать Ваше предположение по этапам работы.

УКАЖИТЕ: сроки, этапы оплаты, бюджет если отличается от предложенного.

7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов