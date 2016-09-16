Кампания в Директ: подготовить для загрузи и запуска

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НУЖНО настроить компанию в Директ по направлению "натяжные потолки"

1) с указанием в запросе городов:

- Щёлково,

- Фрязино,

- Королёв,

- Ногинск,

- Балашиха,

- Железнодорожный,

- Люберцы,

- Долгопрудный,

- Сергиев Посад,

- Электросталь,

- Лобня,

- Ивантеевка

по региону Москва и область

2) без указания города в запросе, но по регионам:

- Щелковский район,

- Фрязино,

- Королёв,

- Ногинский район,

- Балашиха,

- Люберецкий район,

- Долгопрудный,

- Сергиево-Посадский район,

- Электросталь,

- Лобня,

- Ивантеевка

Предполагаемые этапы работы:

1) сбор слов, деление на блоки, написание к каждому блоку 2х объявлений, предоставление этих данных в xls файле,

2) проверка, согласование, утверждение,

3) подготовка и предоставление компании в xls для загрузки.

Готовы выслушать Ваше предположение по этапам работы.

УКАЖИТЕ: сроки, этапы оплаты, бюджет если отличается от предложенного.