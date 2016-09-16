описание задания в приложенном ТЗ
Кампания в Директ: подготовить для загрузи и запуска
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЕСТЬ сайт skylinemaster.ru
НУЖНО настроить компанию в Директ по направлению "натяжные потолки"
1) с указанием в запросе городов:
- Щёлково,
- Фрязино,
- Королёв,
- Ногинск,
- Балашиха,
- Железнодорожный,
- Люберцы,
- Долгопрудный,
- Сергиев Посад,
- Электросталь,
- Лобня,
- Ивантеевка
по региону Москва и область
2) без указания города в запросе, но по регионам:
- Щелковский район,
- Фрязино,
- Королёв,
- Ногинский район,
- Балашиха,
- Люберецкий район,
- Долгопрудный,
- Сергиево-Посадский район,
- Электросталь,
- Лобня,
- Ивантеевка
Предполагаемые этапы работы:
1) сбор слов, деление на блоки, написание к каждому блоку 2х объявлений, предоставление этих данных в xls файле,
2) проверка, согласование, утверждение,
3) подготовка и предоставление компании в xls для загрузки.
Готовы выслушать Ваше предположение по этапам работы.
УКАЖИТЕ: сроки, этапы оплаты, бюджет если отличается от предложенного.
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