Настроить цели в яндекс директ

http://riccikapricci.com.ua/ 7 групп обьявлений Необходимо сделать перенос, с созданием обычных, мобильных, кмс обьявлений со всем доп. опциями. Без ретаргентинга.
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Здравствуйте, необходимо настроить цели в соответствии с описанием: http://prntscr.com/ck78jo
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