Настроить цели в яндекс директ

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Здравствуйте, необходимо настроить цели в соответствии с описанием: http://prntscr.com/ck78jo

7 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад