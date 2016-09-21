Контекстная реклама в Гугл

Добрый день, мне необходимо сделать контекстную рекламу для автошколы в Гугл.Адвордсе и Яндекс.Директе. 1. Сейчас есть аккаунты - надо их донастроить 2. необходимо вести эту рекламу регулярно - мне необходимо максиальное кол-во кликов целевой аудитории