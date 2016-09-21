Настроить директ

Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Xочу сделать все объявления в Директе с ценой (1500 поз.), и что бы эта цена была завязана на цену на сайте, т.е. при изменении цены на сайте - менялась и там. + я хочу сделать, что бы цена товара автоматически добавлялась и менялась в HTML-тег Title и что бы эта цена тоже менялась автоматически с изменением цены.

Интересуют стоимость и сроки.