Настроить директ

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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Xочу сделать все объявления в Директе с ценой (1500 поз.), и что бы эта цена была завязана на цену на сайте, т.е. при изменении цены на сайте - менялась и там. + я хочу сделать, что бы цена товара автоматически добавлялась и менялась в HTML-тег Title и что бы эта цена тоже менялась автоматически с изменением цены.

Интересуют стоимость и сроки.

7 лет назад
flagmanrussia
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад