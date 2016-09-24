Трафик на интернет-магазин через CPA

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Есть задача рекламировать сайт сертифицированных Бадов и косметики. Один производитель. Сайт заточен под продажи. Оплата за подтвержденные заказы. Готовы платить 150-200 руб. за заказ. Регионы – Москва, М.О., другие города России. Доставка – курьером и почтовыми отправлениями.

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад