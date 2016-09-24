Добрый день, мне необходимо сделать контекстную рекламу для автошколы в Гугл.Адвордсе и Яндекс.Директе. 1. Сейчас есть аккаунты - надо их донастроить 2. необходимо вести эту рекламу регулярно - мне необходимо максиальное кол-во кликов целевой аудитории
Создание профессиональной рекламной кампании в Google и Яндекс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить профессионально рекламные кампании в Google и Яндекс для спортивного интернет-магазина.
При настройке учесть все возможности Google и Яндекс, контекстная реклама должна настраивается со всеми необходимыми параметрами:
- Подобрать максимальное количество ключевых слов;
- Сделать 1 запрос = 1 объявление;
- Разбить кампании по регионам (отдельно Мск отдельно Питер, отдельно РФ) и городам миллионикам для точной веб-аналитики, и сокращения бюджета;
- Проставить UTM метки, для точного анализа трафика;
- Разбить объявления по смысловым группам;
- Ключевой запрос должен входить как в заголовок, так и в текст, в итоге это должно привести к CTR 25-35%;
- Объявления составить с мотивацией клика;
- Задать необходимые минус слова;
- Проставить быстрые ссылки, изображения, уточнения и отображаемые ссылки;
- Сделать отдельно рекламу на поиске, отдельно для рекламных сетей;
- Сделать РК по типу ГХТ;
- Отдельно поведенческая реклама, отдельно для рекламных сетей;
- Использовать шаблонов для более четкого соответствия объявления запросу пользователя;
- Настроить корректировку ставок по условиям подбора аудитории;
- Другие возможные расширения.
В итоге необходимо сдать полностью настроенную профессиональную рекламную кампанию, готовую к запуску, с максимальной эффективностью при минимальной стоимости клика.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама30 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересует цена, сроки, порядок работы.Контекстная реклама31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужна помощь в настройке Яндекс Директ, только настройка, нужен опытный человек. Ключевые слова есть, нужно сделать хорошую РК. Просьба цену. Так же нужен от вас постоянный доступ (skype, viber, голосом).Контекстная реклама20 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Xочу сделать все объявления в Директе с ценой (1500 поз.), и что бы эта цена была завязана на цену на сайте, т.е. при изменении цены на сайте - менялась и там. + я ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Закажу рекламную компанию у исполнителя, который предложит промо-код Гугл с бонусом бюджета.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, необходимо настроить цели в соответствии с описанием: http://prntscr.com/ck78joКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт7 лет назад
http://riccikapricci.com.ua/ 7 групп обьявлений Необходимо сделать перенос, с созданием обычных, мобильных, кмс обьявлений со всем доп. опциями. Без ретаргентинга.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
ЕСТЬ сайт skylinemaster.ru НУЖНО настроить компанию в Директ по направлению "натяжные потолки" 1) с указанием в запросе городов: - Щёлково, - Фрязино, - Королёв, - Ногинск, - Балашиха, - Железнодорожный, - Люберцы, - Долгопрудный, - Сергиев ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
описание задания в приложенном ТЗКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Нужно настроить рекламную компанию в Яндекс для продвижения сайта. Необходимо: 1)Собрать список ключевых слов. 2)Составить тексты объявлений. 3)Настроить кампании. 4)Провести мониторинг кампании - контроль расхода, минусовка, проработка запросов для снижения средней цены за клик. Регион продвижения: РоссияКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад