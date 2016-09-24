Создание профессиональной рекламной кампании в Google и Яндекс

Настроить профессионально рекламные кампании в Google и Яндекс для спортивного интернет-магазина.

При настройке учесть все возможности Google и Яндекс, контекстная реклама должна настраивается со всеми необходимыми параметрами:

- Подобрать максимальное количество ключевых слов;

- Сделать 1 запрос = 1 объявление;

- Разбить кампании по регионам (отдельно Мск отдельно Питер, отдельно РФ) и городам миллионикам для точной веб-аналитики, и сокращения бюджета;

- Проставить UTM метки, для точного анализа трафика;

- Разбить объявления по смысловым группам;

- Ключевой запрос должен входить как в заголовок, так и в текст, в итоге это должно привести к CTR 25-35%;

- Объявления составить с мотивацией клика;

- Задать необходимые минус слова;

- Проставить быстрые ссылки, изображения, уточнения и отображаемые ссылки;

- Сделать отдельно рекламу на поиске, отдельно для рекламных сетей;

- Сделать РК по типу ГХТ;

- Отдельно поведенческая реклама, отдельно для рекламных сетей;

- Использовать шаблонов для более четкого соответствия объявления запросу пользователя;

- Настроить корректировку ставок по условиям подбора аудитории;

- Другие возможные расширения.

В итоге необходимо сдать полностью настроенную профессиональную рекламную кампанию, готовую к запуску, с максимальной эффективностью при минимальной стоимости клика.