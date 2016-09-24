Требуется настроить таргетинг

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Необходимо настроить таргетинг для сети студий танцев, основные направления pole dance, танцы на полотнах, растяжка, стрип пластика. Нужен человек с опытом и с примерами хорошей настройки.

7 лет назад
ker9supe
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад