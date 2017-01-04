Приложение под iOS

Мобильные приложенияЗавершен8 заявок207 просмотров
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требуется доделать приложение под iOS

ТЗ есть, сделано половина приложения, написано на Objective-C

По оценкам, потребуется около 2 недель, нужен разработчик который может уделять приложению 6-8 часов в день.

Нужен разработчик с опытом от 2 лет

iOS
7 лет назад
almet
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
belllolbell
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$600
7 дней
Отличный фрилансер, сделал довольно большое приложение, самое главное - всегда на связи, не пропадает, не тянет резину, все честно и по делу. Рейт соответствует навыкам. Рекомендую и буду давать еще заказы.
Очень приятно работать с таким заказчиком, как Алексей. Постановка задачи, оплата в срок и коммуникация - все на отлично. Рекомендую.
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