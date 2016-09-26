Мобильное приложение для IoS и Android

Доброго дня, господа разработчики! Есть задача довести до разумного конца астрологическое приложение ([url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technologies.mobile.astroclock]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technologies.mobile.astroclock[/url]), а именно: - решить проблему с крэшами на 6м андройде (желательно чтобы у разработчика был Самсунг с 6м Андройдом или доступ к нему) - настроить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для разработки мобильного приложения на базе IoS и Android.
Срок исполнения работ - 2 месяца
План экранов и дизайн приложения разработан
Требования к разработчику:
- Опыт разработки мобильных приложений не менее 2-х лет
- Проживание г. Новосибирск
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