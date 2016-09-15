Разработка игры на iOS

Добрый день.

Ищем программиста или команду, которые уже имеют успешный опыт разработки платформеров на iOS и готовы его повторить. С нас будет предоставлен концепт-документ, дизайн-документ, вся графика. От вас будет требоваться разработка игры с нуля.

Примеры игр о которых идёт речь:

Super Meat Boy

Limbo

То-есть это бродилка\головоломка по поверхности\лабиринту с видом сбоку. Я понимаю что пока нет набора графики и документа, сказать стоимость не представляется возможным. Мне от кандидатов нужен диапазон цен в долларах чтобы я понимал мы друг другу подойдем или нет. Также бы пригодился диапазон времени на разработку.

Работаем по договору, оплата на банковский счет в долларах SWIFT переводом или PayPal. Проект не срочный, мы сейчас только выбираем кандидата.