Разработка игры на iOS

Для глобального стартап-проекта требуется разработать приложение для iOS (аналог UBER/GetTaxi только для логистических операций, перевозок, доставок) Желательные требования: - Имеется опыт или представления о логистике - Желание в развитие - Опыт написания программ, сайтов - Очень сильный интерес в данном ...
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Добрый день.
Ищем программиста или команду, которые уже имеют успешный опыт разработки платформеров на iOS и готовы его повторить. С нас будет предоставлен концепт-документ, дизайн-документ, вся графика. От вас будет требоваться разработка игры с нуля.
Примеры игр о которых идёт речь:
Super Meat Boy
Limbo
То-есть это бродилка\головоломка по поверхности\лабиринту с видом сбоку. Я понимаю что пока нет набора графики и документа, сказать стоимость не представляется возможным. Мне от кандидатов нужен диапазон цен в долларах чтобы я понимал мы друг другу подойдем или нет. Также бы пригодился диапазон времени на разработку.
Работаем по договору, оплата на банковский счет в долларах SWIFT переводом или PayPal. Проект не срочный, мы сейчас только выбираем кандидата.
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