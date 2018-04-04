Разработка мобильного приложения

Необходимо разработать мобильное приложение для IOS. Подбор продукции по параметрам с возможностью заказа, но не интернет-магазин.

Цель: создать удобное приложение по поиску и подбору товара на русском языке с возможностью

выбора конкретной модели

Оформление: в цветах исходного сайта заказчика (решение уже есть)

Наборы функций:

1. Возможность выбора по параметрам (и по размерам, и по наименованию)

2. Поиск по всей базе с выдачей результата

3. Карточка товара должна содержать все параметры + изображение

4. Человек может заказать товар, с указанием количества. После этого будет перенаправлен на страницу с контактами (телефоном и сайтом компании, где он может купить)

Требование:

Работа без сбоев

Интуитивное меню