Реализация обмена данных с устройством по BLE

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Необходимо реализовать обмен данными с устройством на базе модуля HM-11 BLE, подключение и корректная передача потоковых данных, на Android (впоследствии iOS).

Ищем грамотного спеца с опытом работы с BLE на Android/iOS.

Конкретика по запросу.

7 лет назад
meteor-it
Максим 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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