Ionic 2 разработчик, почасовая оплата

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок140 просмотров
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необходимо разработать мобильное приложение (работа со сторонним API). необходимо хорошее знание Ionic 2 / Angular 2 / GIT

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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