Клиенсткая часть приложений и сайта

Мы делаем приложение для службы доставки. Нужно написать бэкенд на PHP и разработать API. Интересуют фрилансеры, которые уже имели опыт такого рода, желательно не студии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис по типу как youla.io
Будут прототип, ТЗ, дизайн, API, план работ (сейчас делаем).
Нужно сделать кроссплатформенно приложения и сайт.
Технологии: cordova или ionic, backbone или angular.
Архитектура: Single Page Architecture.
Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час.
Напишите по пунктам о себе:
1. Ваш возраст.
2. Сколько лет занимаетесь разработкой front'а.
3. Семейное положение (жена/муж/дети).
4. Сколько часов в неделю можете уделять работе.
5. Ставка (если отличается от того, что мы ожидаем).
6. Какими технологиями владеете.
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