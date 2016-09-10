Клиенсткая часть приложений и сайта

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки256 просмотров
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Сервис по типу как youla.io

Будут прототип, ТЗ, дизайн, API, план работ (сейчас делаем).

Нужно сделать кроссплатформенно приложения и сайт.

Технологии: cordova или ionic, backbone или angular.

Архитектура: Single Page Architecture.

Рассчитываем на ставку в 4-5 уе за условный час.

Напишите по пунктам о себе:

1. Ваш возраст.

2. Сколько лет занимаетесь разработкой front'а.

3. Семейное положение (жена/муж/дети).

4. Сколько часов в неделю можете уделять работе.

5. Ставка (если отличается от того, что мы ожидаем).

6. Какими технологиями владеете.

7 лет назад
lightningsoft
Александр 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад