Разработка мобильного приложения для салона красоты

Добрый день. Есть приложение для Андроид, вкл. исходники (если нужно). Название приложения на PlayMarket: mhi-systems. Нужно его же сделать для Apple.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка мобильного приложения
Сеть салонов красоты (разные города)
Главная при заходе — картинка центра с логотипом.
Выбор города.
После - меню:
1. О центре
2. Навигация
3. Услуги
4. Фото
5. Видео
6. Специалисты
7. Цены
8. Акции
9. Отправить отзыв
10. Записаться он-лайн
11. Позвонить
Функции отправки PUSH-уведомлений клиентам
Регистрация — имя, возраст, пол
Возможность привязки к CRM-системе?
Или разработка самостоятельной CRM-системы? - как вариант за дополнительный бюджет.
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