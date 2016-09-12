Приложение Android и IOS

Необходимо создать мобильное приложение на платформах андроид и iOs для интернет магазина заказа тортов. каталог, поиск, корзина, оплата через сервис Страницы: О магазине Каталог Корзина Страницы оплаты и регистрации Новости Галерея Контент будет постоянно изменяться Нужна возможность админить В заказе есть ньюанс! к каждому товару могут быть дополнительные параметры, влияющие на цену эти параметры так же нужно иногда обновлять прикладываю пример фото как на сайте должно работать примерно так же и в приложении