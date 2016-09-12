Приложение Android и IOS

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок214 просмотров
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Необходимо создать мобильное приложение на платформах андроид и iOs для интернет магазина заказа тортов. каталог, поиск, корзина, оплата через сервис Страницы: О магазине Каталог Корзина Страницы оплаты и регистрации Новости Галерея Контент будет постоянно изменяться Нужна возможность админить   В заказе есть ньюанс! к каждому товару могут быть дополнительные параметры, влияющие на цену эти параметры так же нужно иногда обновлять прикладываю пример фото как на сайте должно работать примерно так же и в приложении

AndroidiOS
7 лет назад
Nick_Prog1
Николай 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад