Доброго дня!

Требуется разработать мобильное приложение под ios+ android + серверная часть + дизайн.

На выходе мы должны получить полностью работающее приложение под андроид, опубликованное в плеймаркете.

ТЗ приложил

Также должна быть админка, через которую можно администрировать приложение без знаний в программировании или вёрстке.

Сроки: 1 месяц

с тз можно ознакомиться тут