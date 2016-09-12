Разработка мобильного приложения на системе Android

Ищем Android-разработчика для создания мобильного приложения.

Перед тем как отправить заявку, заполните анкету на нашем сайте http://gmg-spb.ru/career

Все комментарии будут просмотрены, прочитаны и будут даны ответы. После заполнения анкеты и прохождения небольшого собеседования, будет предоставлено ТЗ для оценки работ.