Android приложение для кафе/ресторанов

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации

ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо

реализовать только кодовую базу.

Ещё раз повторяемся, на данном этапе требуется промо-приложение, работы не так много (серверная часть не нужна)

Краткое описание работы:

При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить

эти данные на сервер. После чего происходит загрузка цветовой схемы,

логотипа данных и описание меню.

Далее пользователь должен иметь возможность ходить по различным

категориям меню, выбирать определенные позиции и оформлять заказ, данные

заказа отправляются на сервер.

Основные требования:

Приложение должно быть написано с использованием GoogleMaterial Guideline.

Общение с сервером будет происходить с использованием RESTAPI, Websockets.