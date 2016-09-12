Android приложение для кафе/ресторанов

$140
Мобильные приложенияЗакрыт15 заявок274 просмотра
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Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации

ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо

реализовать только кодовую базу.

Ещё раз повторяемся, на данном этапе требуется промо-приложение, работы не так много (серверная часть не нужна)

Краткое описание работы:

При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить

эти данные на сервер. После чего происходит загрузка цветовой схемы,

логотипа данных и описание меню.

Далее пользователь должен иметь возможность ходить по различным

категориям меню, выбирать определенные позиции и оформлять заказ, данные

заказа отправляются на сервер.

Основные требования:

Приложение должно быть написано с использованием GoogleMaterial Guideline.

Общение с сервером будет происходить с использованием RESTAPI, Websockets.

Android
7 лет назад
serve_me
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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