Добрый день. Есть приложение для Андроид, вкл. исходники (если нужно). Название приложения на PlayMarket: mhi-systems. Нужно его же сделать для Apple.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.weblancer.net/projects/782100.html - передумали браться?
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