Приложение для Andorid и iOS

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу. Ещё раз повторяемся, на данном этапе требуется промо-приложение, работы не так много (серверная часть не ...
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Нужно сделать приложение стандартными возможностями пока. На стандартных шаблонах. Для iOS и Android.
Приложение как дополнение к сайту по прослушиванию онлайн радиостанций.
По типу как:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&utm_source=tunein.com&utm_medium=referral&utm_campaign=homepage
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id418987775?mt=8&referrer=utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Dtunein.com%26utm_campaign%3Dweb_redirect
https://itunes.apple.com/us/app/rad.io/id402206359?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?feature=search_result&hl=en&id=de.radio.android&referrer=adjust_reftag%3Dc3wktp4CysnwF%26utm_source%3DAppLP%26utm_medium%3Dlink_all
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