Разработка мобильного приложения

Ищем Android-разработчика для создания мобильного приложения. Перед тем как отправить заявку, заполните анкету на нашем сайте [url=http://gmg-spb.ru/career]http://gmg-spb.ru/career[/url] Все комментарии будут просмотрены, прочитаны и будут даны ответы. После заполнения анкеты и прохождения небольшого собеседования, будет предоставлено ТЗ для оценки ...