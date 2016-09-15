Приложение на Ionic Framework

Требуется разработать простое приложение, которое имеет следующий функционал:

- после старта открывается экран с формой (Логин; Пароль; Кнопка "Войти")

- после нажатия на кнопку "Войти" приложение в бэкграунде:

1. сохраняет данные о логине и пароле в SQLite-базе

2. входит под данными данными на сайте https://www.instagram.com/

- после этого приложение в бэкграунде открывает страницу со списком последних фото/видео пользователей, на которых подписан

- после этого в бэкграунде нажимает на кнопку сердечка на последние 3 фото/видео в ленте

- по окончанию на экран выводит список id фотографий/видео, на которых были нажаты сердечки

- записывает id этих фотографий/видео в SQLite-базу

Приложение должно работать как на iOS так и на Android. Дизайн приложения не важен, важен только описанный функционал.