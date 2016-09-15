Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок204 просмотра
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Необходимо разработать Мобильное приложение для подбора исполнителей в сетевом ритейле ( продуктовый, строительный, фарм, детский)для андройда. 

7 лет назад
Hrshulgina
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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