Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу. Ещё раз повторяемся, на данном этапе требуется промо-приложение, работы не так много (серверная часть не ...
Andrdroid-приложение в виде урезанного браузера, работающего с прокси
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Приложение для работы на RuCaptcha.com
Приложение представляет из себя браузер, с предуставновленным proxy-сервером.
Приложение-браузер работает через указанный прокси-сервис, но запросы к нескольким доменам происходят напрямую, без использования прокси-сервера.
Схема работы приложения:
1) При запуске приложение обращается к
http://rucaptcha.com/proxyinfo.php
И получает адрес proxy и список доменов
2) Устанавливает внутрь себя указанный Proxy-адрес и дальше работает через него
3) Открывает страницу http://%proxy IP%/?design=mobile&lang=ru
Особенности приложения:
1) При обращении к
http://rucaptcha.com/proxyinfo.php
страница получает список доменов, обращения к которым не нужно проксировать.
во время работы приложение будет открывать страницы, на которых есть JS, подгружающее контент с разных доменов. Часть контента должна грузиться напрямую, часть через прокси
2) Добавить в программу кнопку "Авторизоваться на GMAIL", которая бы отключала использование proxy и отправляла бы пользователя на https://gmail.com, где он мог бы авторизоваться. Не забыть дать пользователю кнопку, что бы он мог вернутся обратно
3) У пользователя не должна быть видна адресная строка и адреса загружаемых страниц
4) Если сайт жалуется на проблему с сертификатом, не показывать пользователю ошибку об этом, а соглашаться на работу с ошибкой сертификата
5) Добавить переключение языков ruen, при переключении языка открывается страница с иным lang=
6) При закрытии приложения (или при последующем открытии) удалять все временные файлы которое оно создало, но не чистить куки
Для понимания что делает приложение, работа десктопной программы https://youtu.be/poBAI6soM4A?t=90
Бюджет: Предлагайте
Оплата: Предпочтительно WebMoney. Можной ЯндексКивиКарта
Возможна частичная предоплатала старым пользователям с рейтингом и хорошим портфолио или работа через безопасную сделку
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