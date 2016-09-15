Andrdroid-приложение в виде урезанного браузера, работающего с прокси

Приложение для работы на RuCaptcha.com

Приложение представляет из себя браузер, с предуставновленным proxy-сервером.

Приложение-браузер работает через указанный прокси-сервис, но запросы к нескольким доменам происходят напрямую, без использования прокси-сервера.

Схема работы приложения:

1) При запуске приложение обращается к

http://rucaptcha.com/proxyinfo.php

И получает адрес proxy и список доменов

2) Устанавливает внутрь себя указанный Proxy-адрес и дальше работает через него

3) Открывает страницу http://%proxy IP%/?design=mobile&lang=ru

Особенности приложения:

1) При обращении к

http://rucaptcha.com/proxyinfo.php

страница получает список доменов, обращения к которым не нужно проксировать.

во время работы приложение будет открывать страницы, на которых есть JS, подгружающее контент с разных доменов. Часть контента должна грузиться напрямую, часть через прокси

2) Добавить в программу кнопку "Авторизоваться на GMAIL", которая бы отключала использование proxy и отправляла бы пользователя на https://gmail.com, где он мог бы авторизоваться. Не забыть дать пользователю кнопку, что бы он мог вернутся обратно

3) У пользователя не должна быть видна адресная строка и адреса загружаемых страниц

4) Если сайт жалуется на проблему с сертификатом, не показывать пользователю ошибку об этом, а соглашаться на работу с ошибкой сертификата

5) Добавить переключение языков ruen, при переключении языка открывается страница с иным lang=

6) При закрытии приложения (или при последующем открытии) удалять все временные файлы которое оно создало, но не чистить куки

Для понимания что делает приложение, работа десктопной программы https://youtu.be/poBAI6soM4A?t=90

Бюджет: Предлагайте

Оплата: Предпочтительно WebMoney. Можной ЯндексКивиКарта

Возможна частичная предоплатала старым пользователям с рейтингом и хорошим портфолио или работа через безопасную сделку