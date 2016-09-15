Создать приложение для iOS

Для глобального стартап-проекта требуется разработать приложение для iOS (аналог UBER/GetTaxi только для логистических операций, перевозок, доставок)

Желательные требования:

- Имеется опыт или представления о логистике

- Желание в развитие

- Опыт написания программ, сайтов

- Очень сильный интерес в данном стартапе

Суть проекта:

Удобный сервис, вся работа осуществляется в два клика на мобильном устройстве, суть работы схожа с Uber\GetTaxi, только доставка. Вам просто нужно выбрать откуда и куда нужно, что то доставить, выбрать из представленных категорий товар, согласиться с условиями доставки. Выбрать условия оплаты (курьеру либо по карте) и в течении часа к Вам прибудет курьер.

Казалось бы, чем отличается от обычной курьерской службы? А тем, то что работа вся будет вестись через моб. приложение, цена не завышена, риски минимальны, подходит вплоть до того если захотели покушать, но лень идти, можно воспользоваться данным приложением.