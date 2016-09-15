Создать приложение для iOS

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу. Ещё раз повторяемся, на данном этапе требуется промо-приложение, работы не так много (серверная часть не ...
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Для глобального стартап-проекта требуется разработать приложение для iOS (аналог UBER/GetTaxi только для логистических операций, перевозок, доставок)
Желательные требования:
- Имеется опыт или представления о логистике
- Желание в развитие
- Опыт написания программ, сайтов
- Очень сильный интерес в данном стартапе
Суть проекта:
Удобный сервис, вся работа осуществляется в два клика на мобильном устройстве, суть работы схожа с Uber\GetTaxi, только доставка. Вам просто нужно выбрать откуда и куда нужно, что то доставить, выбрать из представленных категорий товар, согласиться с условиями доставки. Выбрать условия оплаты (курьеру либо по карте) и в течении часа к Вам прибудет курьер.
Казалось бы, чем отличается от обычной курьерской службы? А тем, то что работа вся будет вестись через моб. приложение, цена не завышена, риски минимальны, подходит вплоть до того если захотели покушать, но лень идти, можно воспользоваться данным приложением.
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