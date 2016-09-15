Приложение дополненной реальности (Unity)

Добрый день. Ищем программиста или команду, которые уже имеют успешный опыт разработки платформеров на iOS и готовы его повторить. С нас будет предоставлен концепт-документ, дизайн-документ, вся графика. От вас будет требоваться разработка игры с нуля. Примеры игр ...