Приложение дополненной реальности (Unity)

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок132 просмотра
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Ищу специалиста на Unity для создания приложения мобильных приложений по дополненной реальности.  Приложение по маркерам может высвечивать различные иконки, либо показ 3Д объекта, либо текстовая информация либо ссылка на ролик Youtube. Все материалы готовы. Могу показать ссылку на аналогичное приложение. Оставляйте заявки для получения ТЗ.

Unity
7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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