Проект на Android

Для глобального стартап-проекта требуется разработать приложение для iOS (аналог UBER/GetTaxi только для логистических операций, перевозок, доставок) Желательные требования: - Имеется опыт или представления о логистике - Желание в развитие - Опыт написания программ, сайтов - Очень сильный интерес в данном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект заключается в создании форка Jabber клиента Conversations https://github.com/siacs/Conversations
Ключевые изменения:
1) Добавление TTS (text to speech) встроенного в андройд – https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech.html
Приложение должно читать то что пришло в качестве сообщения от другого
пользователя.
2) Добавление распознавателя речи встроенного в андройд (Speech to Text) https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionListener.html Приложение слушает речьпользователя и отправляет перевод, полученный от распознавателя в качестве
текстового сообщения другому пользователю.
3) Добавление очень простой системы переводов текстов от Яндекса (Там
простейший апи) tech.yandex.ru/translate/
Приложение отправленное сообщение отсылает на перевод в Яндекс и перевод
отправляет также в чат.
Что нужно от студии/фрилансера
1) Понять объём работы
2) Выставить свою цену за весь проект
3) Желательно выставить цену и время за каждый этап проекта (этапы описаны в
конце ТЗ).
Тз также можно скачать по ссылке – https://www.dropbox.com/s/q9ldoktwj7q6lws/Zebra%20-client%20version%204.pdf?dl=0
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