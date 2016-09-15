Проект на Android

$1900
Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект заключается в создании форка Jabber клиента Conversations  https://github.com/siacs/Conversations

Ключевые изменения: 

1) Добавление TTS (text to speech) встроенного в андройд – https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech.html

Приложение должно читать то что пришло в качестве сообщения от другого

пользователя. 

2) Добавление распознавателя речи встроенного в андройд (Speech to Text) https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionListener.html Приложение слушает речьпользователя и отправляет перевод, полученный от распознавателя в качестве

текстового сообщения другому пользователю. 

3) Добавление очень простой системы переводов текстов от Яндекса (Там

простейший апи) tech.yandex.ru/translate/ 

Приложение отправленное сообщение отсылает на перевод в Яндекс и перевод

отправляет также в чат. 

Что нужно от студии/фрилансера 

1) Понять объём работы 

2) Выставить свою цену за весь проект 

3) Желательно выставить цену и время за каждый этап проекта (этапы описаны в

конце ТЗ). 

Тз также можно скачать по ссылке – https://www.dropbox.com/s/q9ldoktwj7q6lws/Zebra%20-client%20version%204.pdf?dl=0

Android
7 лет назад
zebratranslator
Сергей Глухов 
44 годаВенесуэла
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать приложение для iOS

    $1000

    Для глобального стартап-проекта требуется разработать приложение для iOS (аналог UBER/GetTaxi только для логистических операций, перевозок, доставок) Желательные требования: - Имеется опыт или представления о логистике - Желание в развитие  - Опыт написания программ, сайтов - Очень сильный интерес в данном ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка игры на iOS

    Добрый день. Ищем программиста или команду, которые уже имеют успешный опыт разработки платформеров на iOS и готовы его повторить. С нас будет предоставлен концепт-документ, дизайн-документ, вся графика. От вас будет требоваться разработка игры с нуля.  Примеры игр ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение на Ionic Framework

    Требуется разработать простое приложение, которое имеет следующий функционал: - после старта открывается экран с формой (Логин; Пароль; Кнопка "Войти") - после нажатия на кнопку "Войти" приложение в бэкграунде:     1. сохраняет данные о логине и пароле в SQLite-базе    ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Andrdroid-приложение в виде урезанного браузера, работающего с прокси

    Приложение для работы на RuCaptcha.com Приложение представляет из себя браузер, с предуставновленным proxy-сервером. Приложение-браузер работает через указанный прокси-сервис, но запросы к нескольким доменам происходят напрямую, без использования прокси-сервера. Схема работы приложения: 1)  При запуске приложение обращается к http://rucaptcha.com/proxyinfo.php И получает ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Необходимо разработать мобильное приложение для IOS. Подбор продукции по параметрам с возможностью заказа, но не интернет-магазин.  [b]Цель:[/b] создать удобное приложение по поиску и подбору товара на русском языке с возможностью выбора конкретной модели   [b]Оформление[/b]: в цветах исходного ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать программу парсинга номеров телефонов пользователей VK.

    Написать программу парсинга номеров телефонов пользователей VK. Для валидации номеров использовать библиотеку phonenumbers на Python. Библиотека позволяет проверить номер как мировой (с +) так и для страны, дописывая код страны в нужное место. Общий смысл такой: Считывание ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется разработать мобильное приложение

    $1500

    Доброго дня! Требуется разработать мобильное приложение под ios+ android + серверная часть + дизайн. На выходе мы должны получить полностью работающее приложение под андроид, опубликованное в плеймаркете.  ТЗ приложил Также должна быть админка, через которую можно администрировать приложение без ...

    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка мобильного приложения на системе Android

    Ищем Android-разработчика для создания мобильного приложения. Перед тем как отправить заявку, заполните анкету на нашем сайте [url=http://gmg-spb.ru/career]http://gmg-spb.ru/career[/url] Все комментарии будут просмотрены, прочитаны и будут даны ответы. После заполнения анкеты и прохождения небольшого собеседования, будет предоставлено ТЗ для оценки ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад