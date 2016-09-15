Проект на Android

Проект заключается в создании форка Jabber клиента Conversations https://github.com/siacs/Conversations

Ключевые изменения:

1) Добавление TTS (text to speech) встроенного в андройд – https :// developer . android . com / reference / android / speech / tts / TextToSpeech . html

Приложение должно читать то что пришло в качестве сообщения от другого

пользователя.

2) Добавление распознавателя речи встроенного в андройд (Speech to Text) https://developer.android.com/reference/android/speech/RecognitionListener.html Приложение слушает речьпользователя и отправляет перевод, полученный от распознавателя в качестве

текстового сообщения другому пользователю.

3) Добавление очень простой системы переводов текстов от Яндекса (Там

простейший апи) tech.yandex.ru/translate/

Приложение отправленное сообщение отсылает на перевод в Яндекс и перевод

отправляет также в чат.

Что нужно от студии/фрилансера

1) Понять объём работы

2) Выставить свою цену за весь проект

3) Желательно выставить цену и время за каждый этап проекта (этапы описаны в

конце ТЗ).

Тз также можно скачать по ссылке – https://www.dropbox.com/s/q9ldoktwj7q6lws/Zebra%20-client%20version%204.pdf?dl=0