Разработка мобильного приложения: 2 проекта в сфере красоты

Внимание! Рассматриваем кандидатов из Москвы!

Начало разработки нового продукта: Многофункциональный проект в виде мобильного приложения, адаптированного по Iphone, Ipad, Google Play Facebook. С возможностью встраивания в сторонние программы: Битрикс, 1С, CRM, Мегаплан, и т.д.

Если Вы в данный момент свободны от больших проектов! Есть желание развиваться, и получить опыт и портфолио в нестандартных решениях.Если Вы креативно подходите к своим проектам, и имеете опыт в реализации проектов "под ключ" Тогда мы приглашаем к сотрудничеству!

Требования к кандидату:

Знание кода HTML5

Дизайн сайтов и мобильных приложений

API, PDT кода

CRM систем и встраивание в них приложений

SEO Продвижение сайтов и мобильных приложений

ТЗ по логистике и модулям приложения и сайта

Контракт на период сотрудничества и запуска проекта (в перспективе развитие и ведение проекта на постоянной основе. Реализация и его развитие на российском рынке)

При необходимости предоставляем оборудованное рабочее место в офисе компании.

Важно: При успешном сотрудничестве Вы обеспечены работой на длительный период сотрудничества. Так как проект имеет множество "разветвлений" суб-проектов.

Сумма и условия оплаты обсуждается с успешным кандидатом!