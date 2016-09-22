Для глобального стартап-проекта требуется разработать приложение для iOS (аналог UBER/GetTaxi только для логистических операций, перевозок, доставок) Желательные требования: - Имеется опыт или представления о логистике - Желание в развитие - Опыт написания программ, сайтов - Очень сильный интерес в данном ...
Разработка мобильного приложения/игры (Android, IOS)
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Разработка мобильного приложения/игры (Android, IOS) , публикация в магазинах и дальнейшая техподдержка, подробное ТЗ вышлю индивидуально.
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