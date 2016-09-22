Разработка мобильного приложения/игры (Android, IOS)

У нас есть готовый сайт почти копия данного [url=http://night2day.ru/]http://night2day.ru[/url] Нужно приложение для андроид с таким же функционалом как у них, пример можете посмотреть [url=https://itunes.apple.com/ru/app/night2day/id824748390]https://itunes.apple.com/ru/app/night2day/id824748390[/url] (только оно у них для iOS, версия для андроида у них отсутствует). Прям такое же ...